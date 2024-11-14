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EMEKLİYE EŞİT ZAM: 4.2 puanlık refah payı artışı gelecek mi? SSK, Bağ-Kur'luya en az 14.431 TL taban maaş formülü masada

Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.45, memur emeklileri ise yüzde 11.25 oranında zam alacak. Farklı formüllerin masada olması özellikle en düşük emekli maaşını alan vatandaşlar için daha yüksek bir artış ihtimalini doğuruyor. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur için eşit zam modeli nedir? İşte yeni yılda yapılacak maaş zamlarına dair detaylar.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 06:36 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 06:36
EMEKLİYE EŞİT ZAM: 4.2 puanlık refah payı artışı gelecek mi? SSK, Bağ-Kur’luya en az 14.431 TL taban maaş formülü masada

Türkiye'de yaklaşık 16.4 milyon emekli 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam için geri sayıma başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları, enflasyon verileri ve refah payı formülleriyle şekillenmeye başladı. İşte merakla beklenen Ocak 2025 emekli zammına dair ayrıntılar.

EMEKLİYE EŞİT ZAM: 4.2 puanlık refah payı artışı gelecek mi? SSK, Bağ-Kur’luya en az 14.431 TL taban maaş formülü masada

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Enflasyon Zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ve Ekim ayları arasında dört aylık enflasyon %12.06 olarak açıklanırken, bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şu anda %12.06 oranında zam oluşmuş durumda.

EMEKLİYE EŞİT ZAM: 4.2 puanlık refah payı artışı gelecek mi? SSK, Bağ-Kur’luya en az 14.431 TL taban maaş formülü masada

Geriye kalan iki aylık enflasyon verileri de açıklandığında kesin zam oranı netleşecek.

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