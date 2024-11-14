EMEKLİYE EŞİT ZAM: 4.2 puanlık refah payı artışı gelecek mi? SSK, Bağ-Kur’luya en az 14.431 TL taban maaş formülü masada

Türkiye'de yaklaşık 16.4 milyon emekli 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam için geri sayıma başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ( SSK ), Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları, enflasyon verileri ve refah payı formülleriyle şekillenmeye başladı. İşte merakla beklenen Ocak 2025 emekli zammına dair ayrıntılar.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Enflasyon Zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ve Ekim ayları arasında dört aylık enflasyon %12.06 olarak açıklanırken, bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şu anda %12.06 oranında zam oluşmuş durumda.