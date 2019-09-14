14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı, hasta ve engelli kişilere bakanlara verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde verilen evde bakım maaşının hangi illere yattığı merak ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığı bildirildi. Peki, 14 Eylül evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

14.09.2019 10:42 - Son Güncelleme: 14.09.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





