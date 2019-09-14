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14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı, hasta ve engelli kişilere bakanlara verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde verilen evde bakım maaşının hangi illere yattığı merak ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığı bildirildi. Peki, 14 Eylül evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

14.09.2019 10:42 - Son Güncelleme: 14.09.2019 10:42
14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

14 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakıma muhtaç hasta, engelli kişilere bakanlara verilen bakım aylığı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde verilen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, 14 Eylül evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama...

14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

14 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)

14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama! 2019 evde bakım parası yatan iller hangileri?

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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