Kura, çekiliş yok! TOKİ'den 319 bin konut duyurusu geldi! 2. aşama 11 ilde! 2+1 3+1 102 m2 0 daireler anında teslim ediliyor! O tarihte...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklamada, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplam 506 bin 739 konutun yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara anahtarları teslim edilecek olan toplam köy evi sayısı ise 143 bin 271 olarak belirtiliyor. Açıklamada, "124 bin 352 konut ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.