Kura, çekiliş yok! TOKİ'den 319 bin konut duyurusu geldi! 2. aşama 11 ilde! 2+1 3+1 102 m2 0 daireler anında teslim ediliyor! O tarihte...
TOKİ ev sahibi olmak isteyenler için yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara devam ediyorç Kampanyalardan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gerekli detayları merak ediyor. İşte detaylar...
TOKİ konut kampanyaları hakkında son duyurular takip ediliyor. Şu anda 11 il için konutlar inşa ediliyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini duyurdu. Kurasız, çekilişsiz ev sahibi olmak isteyenler için yeni açıklama da geldi. İşte 319 bin konutun detayları haberimizde...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesinde inşa edilen kalıcı konutlarda ve köy evlerinde; şehirlerin kültürü yaşatılacak ve ihtiyaçlarını giderecek bir anlayışla tasardlanan projelerin hayata geçirildiği duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklamada, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplam 506 bin 739 konutun yapılması hedefleniyor. Vatandaşlara anahtarları teslim edilecek olan toplam köy evi sayısı ise 143 bin 271 olarak belirtiliyor. Açıklamada, "124 bin 352 konut ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
İLK KÖY EVLERİ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN TESLİM EDİLMİŞTİ"
Afetten sonra inşa edilen ilk köy evleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde vatandaşlara teslim edilmişti.