1999-2000 sonrası SGK'lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT sonrası 4 milyona aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Özellikle 1999 sonrası için emekliliği kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Yeni emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı açacak düzenlemeler yeni Meclis'e taşınacak. Masada 4 model bulunuyor. Peki, 2000 sonrası için emeklilik yolları neler? Kimler erken emekli olacak? İşte prim ve yaş desteğini içeren maddeler haberimizde...