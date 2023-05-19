1999-2000 sonrası SGK'lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...
EYT sonrası erken emeklilik yolları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Bu kapsamda 4 madde yer alıyor. İşte merak edilenler...
19.05.2023 09:32 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:33
EYT sonrası 4 milyona aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Özellikle 1999 sonrası için emekliliği kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Yeni emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı açacak düzenlemeler yeni Meclis'e taşınacak. Masada 4 model bulunuyor. Peki, 2000 sonrası için emeklilik yolları neler? Kimler erken emekli olacak? İşte prim ve yaş desteğini içeren maddeler haberimizde...
Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden birini emeklilik reformu oluşturacak.