Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! YAKITA ZAM yarın değil bu gece! 20 Haziran 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara...

Akaryakıta zam geldi mi, mazot, benzin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu sorusu sürücüler tarafından araştırılır oldu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ederken yeni zam haberi sonrası güncel fiyatlar merak edilmeye başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet edenler dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası mazot, benzin fiyatları da güncelleniyor. İşte Shell, BP, Opet, Aytemiz benzin, mazot, LPG 19-20 Haziran 2023 fiyat listesi...