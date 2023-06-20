Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! YAKITA ZAM yarın değil bu gece! 20 Haziran 2023 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara...
Güncel yakıt fiyatları, vatandaşların ve işletmelerin merakla takip ettiği önemli bir konu olmaya devam ediyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, araç sahiplerinin bütçelerini doğrudan etkileyebilir. Son gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece zam yapılacak ve 20 Haziran 2023 itibariyle litresi 24 TL'nin üzerinde satılacak. Peki, diğer yakıt türleri olan benzin ve LPG'nin fiyatları ne durumda? İşte 19-20 Haziran 2023 tarihleri arasında il il benzin, motorin ve LPG litre fiyatları.
Akaryakıta zam geldi mi, mazot, benzin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu sorusu sürücüler tarafından araştırılır oldu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ederken yeni zam haberi sonrası güncel fiyatlar merak edilmeye başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde ikamet edenler dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası mazot, benzin fiyatları da güncelleniyor. İşte Shell, BP, Opet, Aytemiz benzin, mazot, LPG 19-20 Haziran 2023 fiyat listesi...
AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Son dakika... Motorin fiyatlarına 20 Haziran 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam bekleniyor.
İSTANBUL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 24,01 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,18 TL