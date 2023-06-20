Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti... Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları için sevindirici bir haber geldi. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda, işçilere bir dizi hak ve ödeme artışı sağlanacak. Bu kapsamda, ek ödeme, kıdem tazminatı, ilave tediye ve bayram mesai ücreti gibi unsurlar netleşti. İşçilerin emeklerinin karşılığını alması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.
20.06.2023 09:45 - Son Güncelleme: 20.06.2023 09:45
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilere müjde geldi! Toplu sözleşme imzalandı. Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti ve diğer tüm detaylar da netleşti. İşte detaylar...
İMZALAR ATILDI!
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. Toplu İş Sözleşme bugün imzalandı.