Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti... Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı!

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilere müjde geldi! Toplu sözleşme imzalandı. Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti ve diğer tüm detaylar da netleşti. İşte detaylar...