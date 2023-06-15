TOKİ’den 3 il için yeni proje duyurusu geldi! 6.000 değil 2.013 TL taksitle 2+1 3+1 ev sahibi olun! 40.272 TL peşinat + 180 ay vade! 103 m² daireler kiradan ucuz...

TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve konut satışı olan illeri merak ediyor. 2023 yılının Haziran ve Temmuz ayında TOKİ 3 ilde uygun fiyatlı projeleri başlattı. Yeni ev sahipleri kura ile belli olacak. İşte alt ve orta gelir grubundan ailelerin ucuza konut sahibi olabilecekleri TOKİ konut satışı olan iller ve ucuz konut 2023 alma başvuru şartları...