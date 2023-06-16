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Haberler Ekonomi EYT'siz 2000 sonrası sigortalıya 2 yaş erken emeklilik netleşti! SSK, Bağkur'lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

EYT'siz 2000 sonrası sigortalıya 2 yaş erken emeklilik netleşti! SSK, Bağkur'lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Ardından gözler yeni düzenlemelere çevrildi. 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara yeni erken emeklilik şansı da doğacak. İşte yeni sistemin şifreleri haberimizde...

takvim.com.tr
16.06.2023 09:27 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:28
2000 sonrası sigortalıya EYT’siz 2 yaş erken emeklilik! SSK, Bağkur’lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

EYT sorununun çözüme kavuşmasıyla birlikte gözler diğer düzenlemelere çevrildi. Bağkur'lu esnafın 9.000 primi tıpkı SGK'lılar gibi 7.200'e düşecek. Ev kadınlarının ve annelerin erken emekliliği için yeni fırsatlar gelecek. Yapılacak düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki emeklilik sisteminde köklü reform sağlanacak. Ayrıca 2008'den önce sigortalı olanlar için son 3,5 yıla bakılarak yapılan hesaplama ise rafa kalkacak. İşte konu hakkında detaylar ve son gelişmeler haberimizde...

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2000 sonrası sigortalıya EYT’siz 2 yaş erken emeklilik! SSK, Bağkur’lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

BAĞ-KUR VE SGK PRİMLERİ EŞİTLENİYOR

Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliğine kapı aralayacak düzenlemede küçük esnafın 9000 gün yerine 7.200 gün'den emekli olması sağlanacak.

2000 sonrası sigortalıya EYT’siz 2 yaş erken emeklilik! SSK, Bağkur’lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

Böylece küçük esnaf 5 yıl önce emekli olma şansını elde edecek.

2000 sonrası sigortalıya EYT’siz 2 yaş erken emeklilik! SSK, Bağkur’lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak.

2000 sonrası sigortalıya EYT’siz 2 yaş erken emeklilik! SSK, Bağkur’lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

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