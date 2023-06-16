EYT'siz 2000 sonrası sigortalıya 2 yaş erken emeklilik netleşti! SSK, Bağkur'lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...

EYT sorununun çözüme kavuşmasıyla birlikte gözler diğer düzenlemelere çevrildi. Bağkur'lu esnafın 9.000 primi tıpkı SGK'lılar gibi 7.200'e düşecek. Ev kadınlarının ve annelerin erken emekliliği için yeni fırsatlar gelecek. Yapılacak düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki emeklilik sisteminde köklü reform sağlanacak. Ayrıca 2008'den önce sigortalı olanlar için son 3,5 yıla bakılarak yapılan hesaplama ise rafa kalkacak. İşte konu hakkında detaylar ve son gelişmeler haberimizde...