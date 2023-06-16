EYT'siz 2000 sonrası sigortalıya 2 yaş erken emeklilik netleşti! SSK, Bağkur'lunun son 3.5 + 7 yıl şartı kalkıyor! Kadın/Erkek 5000 prim + 50-51-53-55 yaşında...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Ardından gözler yeni düzenlemelere çevrildi. 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara yeni erken emeklilik şansı da doğacak. İşte yeni sistemin şifreleri haberimizde...
16.06.2023 09:27 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:28
EYT sorununun çözüme kavuşmasıyla birlikte gözler diğer düzenlemelere çevrildi. Bağkur'lu esnafın 9.000 primi tıpkı SGK'lılar gibi 7.200'e düşecek. Ev kadınlarının ve annelerin erken emekliliği için yeni fırsatlar gelecek. Yapılacak düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki emeklilik sisteminde köklü reform sağlanacak. Ayrıca 2008'den önce sigortalı olanlar için son 3,5 yıla bakılarak yapılan hesaplama ise rafa kalkacak. İşte konu hakkında detaylar ve son gelişmeler haberimizde...