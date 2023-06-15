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Haberler Ekonomi 2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

EYT sonrası emeklilik hakkını kazanan milyonlarca kişi maaşlarını almaya başladı. Fazla çalışma imkanı olmayanlar ise 2. şans olarak kısmi emekliliğe başvuruyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olduğu kuruma göre 10, 12,5 ve 15 yıl primle emeklilik imkanı veriliyor. Ancak bazı kişilerde yaş şartı devreye girerken bazıların da ise prim indirimi gündeme geldi. Peki, az primle kimler emekli olabilecek? Kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
15.06.2023 18:49 - Son Güncelleme: 15.06.2023 18:49
2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

EYT imkanından yararlanamayanların imdadına kısmi emeklilik yetişiyor. Bu düzenleme ile 10-12,5 ve 15 yılla erken emeklilik hakkında kavuşuluyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor? İşte konu hakkında detaylar haberimizde...

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2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

Kısmi emeklilik, fazla çalışma imkanı olmayanlar için bir seçenek olarak sunuluyor.

2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma bağlı olarak, belirli bir prim süresiyle emeklilik imkanı sağlanmaktadır.

2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

Ancak, az primle emekli olma konusunda yeni düzenlemeler de gündeme geldi.

2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

• 10 yıl primle emekli olma: Kısmi emeklilik imkanıyla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılmaktadır. Bunun için ilk şart, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmaktır.

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