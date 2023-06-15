2000-2014 öncesi sigortalıya kısmi emeklilik açıklandı! 2. EYT şansı 50-52-55-56 yaşındakilere verildi! Kademeli yaş, 3600 prim, staj çıraklık...

EYT imkanından yararlanamayanların imdadına kısmi emeklilik yetişiyor. Bu düzenleme ile 10-12,5 ve 15 yılla erken emeklilik hakkında kavuşuluyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor? İşte konu hakkında detaylar haberimizde...