TOKİ'den 26 ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 380-1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar...

Kendi evini alarak kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireler araştırılıyor. Yazımızda uygun fiyatla ev almak isteyenler için TOKİ'nin fırsatlarını derledik.

19.06.2021 12:27 - Son Güncelleme: 19.06.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





