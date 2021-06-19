TOKİ'den 26 ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 380-1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar...
Kendi evini alarak kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireler araştırılıyor. Yazımızda uygun fiyatla ev almak isteyenler için TOKİ'nin fırsatlarını derledik.
TOKİ'den 26 ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 380-1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi almak istiyor. İşte konut satışı yapılan ve projelerin yer aldığı iller