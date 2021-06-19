Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak
Bankaların emeklilere sunduğu avantajlar son dönemde milyonlar tarafından mercek altına alınıyor. Halkbank'tan emekli müşterilerine özel çok cazip bir mini kredi teklifi sunuldu. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyayı duyurdu.
Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi. Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.