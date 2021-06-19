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Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

Bankaların emeklilere sunduğu avantajlar son dönemde milyonlar tarafından mercek altına alınıyor. Halkbank'tan emekli müşterilerine özel çok cazip bir mini kredi teklifi sunuldu. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru yapmayı düşünenler için banka detaylı olarak kampanyayı duyurdu.

19.06.2021 15:39 - Son Güncelleme: 19.06.2021 15:39
Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi. Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.

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Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

EMEKLİ MİNİ KREDİ

Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emeklilerin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredidir.

Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar krediyi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabiliyorsunuz.

Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

Kredi ödemelerini;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,

Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,