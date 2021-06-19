Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi! Duyan sevinçle karşılayacak

Beş bin TL'ye kadar hemen çekilebilecek! Emekliye 192 TL 90 kuruş taksitle kredi müjdesi. Emekliye sunulan mini kredi avantajı milyonlarca emekli tarafından merak edilen avantajlar arasında. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Ayrıca müşterinin maaşını da Halkbank'tan alması gerekiyor.