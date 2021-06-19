A101'de herkesin kulak kabartacağı kampanya! A101 19 Haziran aktüel kataloğunda %64'e varan şahane indirimler!
A101 19 Haziran aktüel kataloğuyla duyurulan onlarca indirimli ürün bugün raflardaki yerini aldı. 10 TL ve üzeri alışverişlerdeki indirimin dikkat çektiği kataloğda ayrıca 10 kg Alo Toz Deterjan, Frambuazlı Toping Boringe Pasta Sosu, Ülker Bisküvi Petibör, Biscolata Nirvana Gofret Hindistan Cevizli, Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta, Ülker Çiziviç Kraker Peynirli Sandviç, Eti Burçak Kurabi, Çerezya Tuzlu Fıstık, Şokoley Kakaolu Fındık Kreması, 48li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel, Duru Duş Sabunu Okyanus Esintisi, 101'li Mendiva Islak Havlu, Pagani Makarna Tortellini, Denta Diş Macunu, Çiçeğim Beyaz Toz Deterjan, Boron Sıvı Bulaşık Deterjanı ürünleri ön planda olacak.
A101'de herkesin kulak kabartacağı kampanya! A101 19 Haziran aktüel kataloğunda %64'e varan şahane indirimler dikkatleri üzerine çekecek. Kataloğda bu hafta Marmarabirlik Siyah Zeytin Kuru Sele, Siyah Beyaz Evony 50'li 3 Katlı Yetişkin Maske, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan, 01'li Mendiva Islak Havlu, Pagani Makarna Tortellini, Duru Duş Sabunu Okyanus Esintisi, Biscolata Nirvana Gofret Hindistan Cevizli, 48li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel ve Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta ürünleri var.