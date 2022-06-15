TOKİ’den 2.114 TL taksitle ev almak kolay! Kenarda köşede 40 bin TL’si olan 2+1 3+1 odalı konut sahibi olacak! 120- 140 -180 ay vadeli...

Daire satışı oluşturulan şehirlerden konut alabilmek isteyen vatandaşlar TOKİ ilanlarına göz atıyor. TOKİ son olarak oluşturulan duyuruda ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2022 yılı Haziran ayı ev başvurularının başladığı ve birtakım şehirlerde kişilerin ideal maliyete konut sahibi uygulanacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. İşte güncel TOKİ başvuruları!