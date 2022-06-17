4A, 4B, 4C 2500, 3000, 3500, 4000 lira maaş alan emekliler Temmuz'da kaç para alacak? TÜFE'ye göre %41.67 zamla 4 bin 598 TL!

Temmuz zammını emekli, memur, asgari ücretli herkes merakla bekliyor. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz." ifadelerine yer verdi. Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını merakla beklemeye başladı. Memurlar ve emekliler her sene Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor.