TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Kiracı olanlara müjdeli haber! Başvurular için 5 gün veriliyor…
Türkiye'de birçok ilde uygun fiyatlarla satışa sunulan sıfır daireleri kapmak isteyenler yayınlanan ilanları yakından takip ederek detayları öğrenmek istiyor. Satış tarihinde ödenecek olan %25 peşinat ve 180 ay vade ile 2+1 konut almayı düşünenler için İzmir'in Ödemiş ilçesinde satışa sunulan konutları ve satış duyurusuna dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. TOKİ'ye başvuru yapacakların 5 gün verilen tarihe dikkat etmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar!
Yıllarca kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçeye uygun şekilde hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bu noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan konutlar oldukça dikkat çekiyor ve yayınlanan güncel ilanlar, başvuru tarihleri, kuranın çekileceği zaman gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. TOKİ'den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor ve başvurular için 5 gün veriliyor, başvuracakların acele etmesi gerekiyor. TOKİ'den İzmir'in Ödemiş ilçesinde satışa sunduğu konutlara ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,