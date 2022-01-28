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Haberler Ekonomi TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Kiracı olanlara müjdeli haber! Başvurular için 5 gün veriliyor…

TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Kiracı olanlara müjdeli haber! Başvurular için 5 gün veriliyor…

Türkiye'de birçok ilde uygun fiyatlarla satışa sunulan sıfır daireleri kapmak isteyenler yayınlanan ilanları yakından takip ederek detayları öğrenmek istiyor. Satış tarihinde ödenecek olan %25 peşinat ve 180 ay vade ile 2+1 konut almayı düşünenler için İzmir'in Ödemiş ilçesinde satışa sunulan konutları ve satış duyurusuna dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. TOKİ'ye başvuru yapacakların 5 gün verilen tarihe dikkat etmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar!

28.01.2022 11:15 - Son Güncelleme: 28.01.2022 11:15
Kiracı olanlara müjdeli haber! TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Başvurular için 5 gün veriliyor…

Yıllarca kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçeye uygun şekilde hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bu noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulan konutlar oldukça dikkat çekiyor ve yayınlanan güncel ilanlar, başvuru tarihleri, kuranın çekileceği zaman gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. TOKİ'den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor ve başvurular için 5 gün veriliyor, başvuracakların acele etmesi gerekiyor. TOKİ'den İzmir'in Ödemiş ilçesinde satışa sunduğu konutlara ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.

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Kiracı olanlara müjdeli haber! TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Başvurular için 5 gün veriliyor…

Proje Adı: İZMİR İLİ ÖDEMİŞ İLÇESİ 468 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 45 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Kiracı olanlara müjdeli haber! TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Başvurular için 5 gün veriliyor…

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KONUTLAR İÇİN BAŞVURU TARİHİ

31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022 olarak belirlendi ve 1000 TL başvuru bedeli isteniyor.

Kura tarihi ise 11 Şubat 2022 Saat:11.00

Kiracı olanlara müjdeli haber! TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Başvurular için 5 gün veriliyor…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Kiracı olanlara müjdeli haber! TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Başvurular için 5 gün veriliyor…

 Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

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