TOKİ’den 2+1 evler 180 ay vade ile ödeme fırsatı ile satılıyor! Kiracı olanlara müjdeli haber! Başvurular için 5 gün veriliyor…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması

veya il nüfusuna kayıtlı olması,

 Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3

(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

