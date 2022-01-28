Biraz önce belli oldu! Gözler oradaydı! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanarak iki yeni fatura ödeme talimatı verenler ise 100 TL ek ödeme fırsatından da yararlanabilecek. Aylık geliri 1.499 TL ve altında olanlara 1.650 TL oranında yapılan ödemeler, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 2.500 TL nakit promosyon olarak belirlenmiştir.