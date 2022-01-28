Biraz önce belli oldu! Gözler oradaydı! Ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL anında hesaba yatıyor!
Biraz evvel açıklama yapıldı. Herkes bekliyordu. Emekli maaşına ek koşulsuz ve geri ödemesiz olarak 2.750 TL'ye kadar nakit desteği ödenmeye başladı. 2022 yılına ilişkin emekli maaş oranlarının belli olmasının ardından emeklilerin en cazip oranlarla yararlanabildikleri promosyon oranları da artmış durumda. Emekli maaşına ek destek alarak hiçbir koşul ve geri ödeme şartı olmadan emeklilerin ek desteklerden yararlanması sağlanacak. Sadece emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara nakit desteği veriliyor. İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar.
28.01.2022 08:35
- Son Güncelleme: 28.01.2022 08:35
Emekli Promosyonu Ne Kadar?
Maaşlarını 3 yıllığına promosyon veren bankalara taşıyan birçok emekli için 2022 yılı itibariyle bu süre doldu. Sürenin dolmasının ardından yeniden en yüksek promosyon oranlarına sahip bankaları araştırmaya başlayan vatandaşlar ise yüksek oranları almak için adeta sıraya girdiler.
Yapı Kredi Emekli Promosyonu
Yapı Kredi Bankası 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşını getiren tüm SGK emeklisine 2.750 TL'ye varan nakit promosyon ödülü vermeye hazırlanıyor.