Bugün e-Devletten başvuran yarın PTT ve ya ATM'den alıyor! Kış geldi paralar yatmaya başladı! TC sonu 1,3,5,7,9 olanlar...
Yaz aylarının sona ermesiyle milyonlarca kişi doğalgaz gibi devletin sağladığı maddi yardımları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her yıl başvuru şartlarını sağlayan hanelere çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu yardımlara bu yıl yenileri de eklendi. Henüz başvuruda bulunmayanlar için tüm sosyal yardım ödemelerini haberimizde derledik. TC sonu 1,3,5,7,9 ve 0,2,4,6,8 olanlara müjde! Bugün e-Devletten başvuran yarın PTT ve ya ATM'den alıyor! 1.150 TL ve üstünde ödemeler hespalara yatmaya başladı bile. İşte ayrıntılar...
Devletten ihtiyaç sahibi hanelere tam destek! Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bakanlık harekete geçti. 10'dan fazla başlık altında milyonlarca lira ödeme yapılacak. Maddi durumu yeterli olmayan aileler başvuru yapabilecek. Öncelikle doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini belirtti. E-devlet şifresi olan hemen başvuruda bulunabiliyor. Öte yandan çocuğu için yardım isteyen, elektriğini ödeyemeyen, evine erzak alamayan vatandaşlara da para desteği verilecek. İşte detaylar...
Öncelikle doğalgaz yardımından bahsedelim. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte harekete geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' dedi.
Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' dedi.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, AYLIK KAÇ TL?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktararak, tutarın yıllık 450 TL ile 1150 TL arasında değişeceğini duyurdu.
Yanık; "Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." ifadelerini kullandı.