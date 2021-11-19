TOKİ'den 13 ilde 1.310 konut müjdesi! 117 bin TL'ye anahtar teslim alın! Yetişen kiradan kurtuluyor! 800 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

Kiradan kurtulup ev sahibi olmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla konut satışına devam ediyor. Kasım ayının ortalarında yeni kampanyalar peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak duyurulan kampanyada, 13 ilde bin 310 konut için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor. Başvuruların 10 Aralık'a kadar kabul edileceği duyuruldu. Dar gelirli vatandaşlar için altın değerinde sunulan bu kampanyaya dair tüm detayları haberimizde derledik. Bu sudan ucuz daireler; Afyon, Aksaray, Ankara, Burdur, Bursa, Erzincan, Bitlis, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Sivas ve Yozgat'ta satışa sunulacak. İşte TOKİ 117 bin TL konut kampanyasına dair tüm merak edilenler ve il il konut fiyatları ve taksitler!