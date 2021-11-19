TOKİ'den 13 ilde 1.310 konut müjdesi! 117 bin TL'ye anahtar teslim alın! Yetişen kiradan kurtuluyor! 800 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...
117 bin TL'ye anahtar teslim alın! TOKİ'den 13 ilde 1.310 konut müjdesi! Yetişen kiradan kurtuluyor! 800 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler... TOKİ'den kasım ayında satışa çıkarılan yeni konutlar ve kampanyalar duyuruldu. Uygun fiyatlarla cebine uygun ev almak istenlerin yüzünü güldürecek gelişme TOKİ tarafından duyuruldu. Tam 13 ilde 1.310 konutun 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı haberi geldi. Satışa sunulan konutlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. İşte TOKİ 117 bin TL konut kampanyasına dair tüm merak edilenler!
Kiradan kurtulup ev sahibi olmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygun fiyatlarla konut satışına devam ediyor. Kasım ayının ortalarında yeni kampanyalar peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak duyurulan kampanyada, 13 ilde bin 310 konut için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor. Başvuruların 10 Aralık'a kadar kabul edileceği duyuruldu. Dar gelirli vatandaşlar için altın değerinde sunulan bu kampanyaya dair tüm detayları haberimizde derledik. Bu sudan ucuz daireler; Afyon, Aksaray, Ankara, Burdur, Bursa, Erzincan, Bitlis, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Sivas ve Yozgat'ta satışa sunulacak. İşte TOKİ 117 bin TL konut kampanyasına dair tüm merak edilenler ve il il konut fiyatları ve taksitler!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.