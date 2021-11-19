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Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları...

Peş peşe açıklama yapıldı. Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları... Bu anlamda memur ve personel alımları için yeni kadrolar açıldı. Kamuya memur alımları amacıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz zamanlarda yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre kamuya yüzlerce kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mersin Üniversitesi, İzmir Katip çelebi Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Susuz Belediyesi ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü alımlar yapıyor.

takvim.com.tr
19.11.2021 08:43 - Son Güncelleme: 19.11.2021 08:43
Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları...

Başvurusu Bu Hafta Başlayacak Olan Kamu Kurumları ve Kadro Dağılımları:

Gelir İdaresi Başkanlığı ( GİB ): 750 Gelir uzman yardımcısı alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü: 41 Kamu personeli alınacak.

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Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 15 Uzman Yardımcısı alımı.

Kamu Denetçiliği Kurumu: 20 Uzman yardımcısı alınacak.

Ticaret Bakanlığı: 9 farklı alanda 70 Uzman Yardımcısı alınacak.

Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları...

Kamuya memur personel alımı kapsamında olmak üzere 8 kamu kurumu ve kuruluşuna 115 Personel Alımı yapılacağı ilan edildi. Söz konusu yayımlanan ilanlar ile:

Dışişleri Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları...

Mersin Üniversitesi,

İzmir Katip çelebi Üniversitesi,

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

Kamuya yüzlerce memur alımı yapılacak! İşte kadrolar... Başvurular başladı! Dışişleri Bakanlığı, SGK personel alımları...

Susuz Belediyesi,

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

Söz konusu kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS Puanı ile alım yapacaklar. Alım yapılacak kadrolar, Bilişim Personeli, Uzman yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Canlı Model, Sağlık Personeli alımı yapılacak.

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