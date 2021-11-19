Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya! Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...
Türk Telekom hat kullananlar yaşadı! Yapılan açıklama ile hat sahiplerine müjdeli haber duyuruldu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden Türk Telekom hat kullananlarla ilgili kampanya yaptığını duyurdu. 2021 yılında pek çok banka müşteri çekebilmek için farklı bir çok kampanyaya imza atıyor. Akbank da Türk Telekom ile anlaşma yaparak Türk Telekom hattı kullanıcılarına yönelik otomatik ödeme talimatıyla ilgili yaptığını açıkladı. Buna göre Türk Telekom otomatik ödeme talimatı verenler bedava 2 GB internet verilecek. İşte detaylar...
19.11.2021 13:49
- Son Güncelleme: 19.11.2021 13:50
Türk Telekom hattını kullananlara bedava 2 GB internet sahibi olabilecek. Akbank'ın yeni kampanyasını duyanlar hemen harekete geçti. Bankadan yapılan duyuruda Türk Telekom hattını kullanan vatandaşların ödeme talimatı vermelere durumunda hediye internet alabilecek. Söz konusu kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli. İşte kampanyanın detayları...
HAT SAHİPLERİ YAŞADI!
Kampanya koşullarını sağlayaran yani otomatik fatura ödeme talimatını veren aboneler Türk Telekom tarafından kampanya kapsamında ilk ay kullanabileceği 1 ay geçerli 2 GB hediye cepten internet kazanabilecek.