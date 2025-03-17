TOKİ’den 12.105 TL taksitle 3+1-2+1 konut! Başvurular devam ediyor

TOKİ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 35 adet konutu satışa çıkarıyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede, 12.105 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor.
Başvurular 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve kura çekimi 28 Mart 2025'te yapılacak. Peki, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler hangi şartları sağlamalı? İşte TOKİ'nin Orhangazi konut projesinin detayları, başvuru süreci ve ev sahibi olmak isteyenler için pratik rehber…
Konut Tipleri ve Fiyatları:
2+1 Daireler (26 adet):
Brüt Alan: 86,95 m²
Net Alan: 68,68 m²
Fiyat Aralığı: 1.936.800 TL – 2.635.200 TL
Taksit: 12.105 TL – 16.470 TL (120 ay vade)
3+1 Daireler (9 adet):
Brüt Alan: 104,98 m²
Net Alan: 84,89 m²
Fiyat Aralığı: 2.604.000 TL – 3.236.400 TL
Taksit: 16.275 TL – 20.227,50 TL (120 ay vade)
Peşinat: %25 (Örneğin, 2+1 daire için 484.200 TL – 658.800 TL).
Vade: 120 ay (10 yıl).
Taksit Artışı: Yılda iki kez, memur maaş artış oranına göre güncelleniyor.
Kimler Başvurabilir?
Bursa/Orhangazi'de 1 yıldır ikamet edenler veya ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar.
T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
Kendisi, eşi veya velayetindeki çocuklar adına daha önce TOKİ'den konut almamış olmak.
Başvuru Adımları:
Başvuru Tarihi: 17-21 Mart 2025.
Başvuru Bedeli: 10.000 TL (T. Halk Bankası şubelerine yatırılacak).
Kura Tarihi: 28 Mart 2025, saat 14:00.
Sözleşme İmzalama: 7-11 Nisan 2025 (asil hak sahipleri), 16-18 Nisan 2025 (yedek hak sahipleri).
Yedek Hak Sahipleri:
2+1 daireler için 10 yedek, 3+1 daireler için 5 yedek hak sahibi belirlenecek.
Başvuru Öncesi
İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi belgeleri önceden hazırlayın.
Başvuru bedelini (10.000 TL) Halk Bankası şubelerine yatırırken, başvuru kategorisini doğru seçin.
Kura Sonrası Süreç:
Kura çekiminde asil hak sahibi olanlar, peşinat bedelini (başvuru bedeli düşüldükten sonra) ödeyerek sözleşme imzalayacak.
Yedek hak sahipleri, asil hak sahiplerinin sözleşme imzalamaması durumunda şansını deneyebilir.
Taksit Yönetimi:
Taksitler, memur maaş artış oranına göre yılda iki kez artırılacak. Bu nedenle, bütçenizi uzun vadeli planlayın.
Cayma hakkınızı unutmayın: Sözleşme imzaladıktan sonra 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayabilirsiniz.
Kaynak: Detaylı bilgi ve başvuru için: TOKİ Resmi Web Sitesi veya 444 86 54 numaralı TOKİ Bilgi Hattı.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve TOKİ'nin resmi sitesinden alınmıştır