TOKİ’den 12.105 TL taksitle 3+1-2+1 konut! Başvurular devam ediyor

Kendisi, eşi veya velayetindeki çocuklar adına daha önce TOKİ 'den konut almamış olmak.

T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi belgeleri önceden hazırlayın.

2+1 daireler için 10 yedek, 3+1 daireler için 5 yedek hak sahibi belirlenecek.

Taksit Yönetimi:

Taksitler, memur maaş artış oranına göre yılda iki kez artırılacak. Bu nedenle, bütçenizi uzun vadeli planlayın.

Cayma hakkınızı unutmayın: Sözleşme imzaladıktan sonra 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayabilirsiniz.

Kaynak: Detaylı bilgi ve başvuru için: TOKİ Resmi Web Sitesi veya 444 86 54 numaralı TOKİ Bilgi Hattı.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve TOKİ'nin resmi sitesinden alınmıştır