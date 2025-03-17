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Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir yardım programı başlattı. Program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 35.000 TL'den başlayan ve 500.000 TL'ye kadar çıkan barınma yardımı sağlanacak. Yardımdan yararlanmak isteyen ailelerin, bakanlığın belirlediği kriterlere uygunluk göstermesi gerekiyor. Düşük gelirli, evsiz ya da barınma koşulları yetersiz olan aileler öncelikli olarak değerlendirilecek. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:46
Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Türkiye'de dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayali artık çok daha yakın! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik başlattığı destek programıyla 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar yardım sağlıyor. Prefabrik ev yapımından kapsamlı konut alımına, basit onarımdan betonarme inşaat desteğine kadar uzanan bu program, özellikle sağlıksız koşullarda yaşayanlar için kritik bir fırsat sunuyor. İşte Mart 2025 itibarıyla güncel başvuru şartları, destek tutarları ve "Bu yardımdan nasıl yararlanırım?" sorusunun tüm cevapları…

Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Barınma Yardımı Türleri ve Tutarları

Prefabrik Ev Desteği:

Maksimum Tutar: 300.000 TL.

Kimler Yararlanabilir?

Sosyoekonomik dezavantajlı haneler.

Son 1 yıldır aynı ilçede ikamet edenler.

Nafaka yükümlülüğü olmayanlar.

Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Betonarme Ev/Konut Alım Desteği:

Maksimum Tutar: 500.000 TL.

Koşullar:

Sağlıksız konutta yaşayanlar.

Muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olanlar.

Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Ev Onarım Destekleri:

Basit Onarım: 35.000 TL (6 ay içinde harcama zorunlu).

Orta Onarım: 70.000 TL.

Kapsamlı Onarım: 100.000 TL (1 yıl içinde belge ibrazıyla ödeme).

Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Başvuru Şartları ve Belgeler

3294 sayılı Kanun'a göre muhtaçlık sınırının altında olmak. on 1 yıldır başvurulan ilçede fiilen yaşamak. Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler. Nafaka yükümlüsü akrabası bulunmamak.

Nereden Başvurulur?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (İlçe kaymakamlıklarına bağlı).

Online: Aile Bakanlığı SYGM Resmi Sitesi.

Konut alana 500.000 TL, prefabrik ev yaptırana 300.000 TL devlet yardımı!

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Prefabrik Ev İçin: Maliyetin en az %30'unu karşılamak şartıyla 300.000 TL'ye kadar destek alınabilir.

Nakit Yardım: 500.000 TL'lik konut desteği için tapu ve inşaat ruhsatı zorunluluğu bulunuyor.

Onarım Destekleri: Basit onarımlarda paranın 6 ay içinde, kapsamlı onarımlarda 1 yıl içinde harcanması gerekiyor.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Aile Bakanlığı resmi sitesinden alınmıştır

Detaylı bilgi için: Aile Bakanlığı SYGM Resmi Sitesi