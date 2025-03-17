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12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan maaş alanlar dikkat!

Türkiye'de bankalar, maaş hesabı taşıyan müşterilerini cezbetmek için birbirinden avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. 2025 Mart ayı itibarıyla VakıfBank, Ziraat Bankası, QNB, TEB ve Halkbank gibi önde gelen bankalar, 12.000 TL'den başlayan ve 27.000 TL'ye kadar çıkan nakit ödemelerle dikkat çekiyor. VakıfBank, maaş hesabını taşıyan müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon sunarken, Ziraat Bankası bu rakamı 18.000 TL'ye çıkarıyor. QNB, 22.000 TL'lik nakit ödeme ile öne çıkarken, TEB 25.000 TL ve Halkbank ise 27.000 TL'ye varan promosyonlarla müşterilerine cazip teklifler sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 08:51
12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Türkiye'de bankalar arası rekabet, maaş hesabı taşıyan müşteriler için adeta bir promosyon yarışına dönüştü. VakıfBank, Ziraat Bankası, QNB, TEB ve Halkbank, 2025 Mart ayı itibarıyla 12.000 TL'den 27.000 TL'ye varan nakit ödemeler ve ek avantajlarla müşterilerini cezbetmeye devam ediyor. Peki, bu promosyonların detayları neler? Hangi banka ne kadar ödüyor ve maaş hesabınızı taşırken nelere dikkat etmelisiniz? İşte tüm bu soruların cevapları ve bankaların sunduğu cazip teklifler…

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

2025 Mart Ayı Promosyonları: Hangi Banka Ne Sunuyor?

VakıfBank:

Toplam Promosyon: 27.000 TL (12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme).

Ek Avantajlar: EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

TEB:

Toplam Promosyon: 21.000 TL (12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon).

Ek Avantajlar: Özel sigorta paketleri.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

QNB:

Toplam Promosyon: 16.200 TL (15.000 TL nakit promosyon + 1.200 TL emekli kredi kartı indirimi).

Ek Avantajlar: Emeklilik ödülü.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Ziraat Bankası:

Toplam Promosyon: 12.000 TL (3 yıllık peşin ödeme).

Ek Avantajlar: Geleneksel bankacılık güvencesi.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Halkbank:

Toplam Promosyon: 12.000 TL.

Ek Avantajlar: Yerel banka avantajları.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Promosyon Karşılaştırma Tablosu

VakıfBank 27.000 TL Ücretsiz EFT/FAST, nakit ödeme
TEB 21.000 TL Özel sigorta paketleri
QNB 16.200 TL Emekli kredi kartı indirimi
Ziraat Bankası 12.000 TL 3 yıllık peşin ödeme
Halkbank 12.000 TL Yerel banka avantajları
12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Maaş Hesabı Taşırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Promosyon Tutarı ve Ödeme Şekli:

VakıfBank ve TEB gibi bankalar, yüksek tutarlı nakit ödemelerle öne çıkıyor.

Ziraat Bankası, 3 yıllık peşin ödeme avantajı sunuyor.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Ek Avantajlar:

Ücretsiz EFT/FAST (VakıfBank) ve sigorta paketleri (TEB) gibi ek fırsatları değerlendirin.

QNB'nin emekli kredi kartı indirimi, emekliler için cazip bir seçenek.

Şube ve Dijital Hizmet Kalitesi:

Maaş hesabınızı taşımadan önce bankanın şube ağı ve mobil uygulama kalitesini araştırın.

12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan maaş alanlar dikkat!

Sözleşme Detayları:

Promosyonun şartlarını (örneğin, hesabın ne kadar süre açık kalması gerektiği) mutlaka okuyun.

Gizli masraflara karşı dikkatli olun.


Kaynak: takvim.com.tr ve VakıfBank, TEB, QNB, Ziraat Bankası ve Halkbank resmi duyuruları (Mart 2025)