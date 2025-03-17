Türkiye'de bankalar arası rekabet, maaş hesabı taşıyan müşteriler için adeta bir promosyon yarışına dönüştü. VakıfBank, Ziraat Bankası, QNB, TEB ve Halkbank, 2025 Mart ayı itibarıyla 12.000 TL'den 27.000 TL'ye varan nakit ödemeler ve ek avantajlarla müşterilerini cezbetmeye devam ediyor. Peki, bu promosyonların detayları neler? Hangi banka ne kadar ödüyor ve maaş hesabınızı taşırken nelere dikkat etmelisiniz? İşte tüm bu soruların cevapları ve bankaların sunduğu cazip teklifler…