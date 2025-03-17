Türkiye'de bankalar arası rekabet, maaş hesabı taşıyan müşteriler için adeta bir promosyon yarışına dönüştü. VakıfBank, Ziraat Bankası, QNB, TEB ve Halkbank, 2025 Mart ayı itibarıyla 12.000 TL'den 27.000 TL'ye varan nakit ödemeler ve ek avantajlarla müşterilerini cezbetmeye devam ediyor. Peki, bu promosyonların detayları neler? Hangi banka ne kadar ödüyor ve maaş hesabınızı taşırken nelere dikkat etmelisiniz? İşte tüm bu soruların cevapları ve bankaların sunduğu cazip teklifler…
VakıfBank:
Toplam Promosyon: 27.000 TL (12.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödeme).
Ek Avantajlar: EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.
TEB:
Toplam Promosyon: 21.000 TL (12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon).
Ek Avantajlar: Özel sigorta paketleri.
QNB:
Toplam Promosyon: 16.200 TL (15.000 TL nakit promosyon + 1.200 TL emekli kredi kartı indirimi).
Ek Avantajlar: Emeklilik ödülü.
Ziraat Bankası:
Toplam Promosyon: 12.000 TL (3 yıllık peşin ödeme).
Ek Avantajlar: Geleneksel bankacılık güvencesi.
Halkbank:
Toplam Promosyon: 12.000 TL.
Ek Avantajlar: Yerel banka avantajları.
Promosyon Tutarı ve Ödeme Şekli:
VakıfBank ve TEB gibi bankalar, yüksek tutarlı nakit ödemelerle öne çıkıyor.
Ziraat Bankası, 3 yıllık peşin ödeme avantajı sunuyor.
Ek Avantajlar:
Ücretsiz EFT/FAST (VakıfBank) ve sigorta paketleri (TEB) gibi ek fırsatları değerlendirin.
QNB'nin emekli kredi kartı indirimi, emekliler için cazip bir seçenek.
Şube ve Dijital Hizmet Kalitesi:
Maaş hesabınızı taşımadan önce bankanın şube ağı ve mobil uygulama kalitesini araştırın.
Sözleşme Detayları:
Promosyonun şartlarını (örneğin, hesabın ne kadar süre açık kalması gerektiği) mutlaka okuyun.
Gizli masraflara karşı dikkatli olun.
Kaynak: takvim.com.tr ve VakıfBank, TEB, QNB, Ziraat Bankası ve Halkbank resmi duyuruları (Mart 2025)