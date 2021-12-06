TOKİ'den 10'dan fazla ilde müthiş fiyata daireler! Yalnızca evi olmayanlar başvuru yapabilecek! Acele etmeyen fırsatı kaçırır!

2021 yılının ilk günlerinden bu yana binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'de 10'dan fazla ilde ucuz fiyatlı daire kampanyası başladı. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kurum toplamda 18 ilde 1707 konutu kuralı olarak satıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görüldü. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Bu fırsat uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenleri sevindirecek.