İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Konya, Düzce 2+1, 3+1 evler... 4 banka müjdeyi duyurdu: 500.000 TL'lik evler 108.000 TL'den satılıyor!

Ucuza ev almanın en kolay yolu artık bankaların satışa çıkardığı gayrimenkuller olmaya başladı. Bankalardan kredi çekerek yüksek faizle geri ödemek yerine sorunlu kredilerden dolayı banka mülkiyetine geçen konutları ucuza almak daha karlı iş. İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası 108.000 TL'den başlayan fiyatlarla aralarında İstanbul, Ankara'nın da yer aldığı bir çok ile ucuza daire satışı yapıyor. Aralık ayında yeni gayrimenkull listeleri yayınlayan bankalar ev almak isteyenlere pek çok fırsat sunuyor. İşte 2+1, 3+1 evleri uygun fiyata satın almanın yolları...