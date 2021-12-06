İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Konya, Düzce 2+1, 3+1 evler... 4 banka müjdeyi duyurdu: 500.000 TL'lik evler 108.000 TL'den satılıyor!
İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası uygun fiyata ev satışı yapmaya başladı. 2022 yılı gelmeden konut fiyatları iyice artmadan ev almak için kolları sıvayan milyonlarca kişi bankaların gayrimenkullerini araştırmaya koyuldu. 'Bu fırsatlar bir daha gelmez' dedirten fiyatlar vatandaşları mutlu edecek. İş Bankası Düzce merkezde apartman dairesini 125.000 TL'den satışa koydu. Vakıfbank Kütahya merkezde 113.300 TL'ye apartman dairesi satışa sundu. Ziraat Bankası Hatay'ın Hassa ilçesinde 108.000 TL'den daire satacağını duyurdu. Halk Bankası da İstanbul'da daire ve dükkan satışı yapmaya başladığını müjdeledi. İşte en düşük 108.000 TL'den Türkiye genelinde bankaların satışa sunduğu daireler ve fiyatları...
Ucuza ev almanın en kolay yolu artık bankaların satışa çıkardığı gayrimenkuller olmaya başladı. Bankalardan kredi çekerek yüksek faizle geri ödemek yerine sorunlu kredilerden dolayı banka mülkiyetine geçen konutları ucuza almak daha karlı iş. İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası 108.000 TL'den başlayan fiyatlarla aralarında İstanbul, Ankara'nın da yer aldığı bir çok ile ucuza daire satışı yapıyor. Aralık ayında yeni gayrimenkull listeleri yayınlayan bankalar ev almak isteyenlere pek çok fırsat sunuyor. İşte 2+1, 3+1 evleri uygun fiyata satın almanın yolları...
İŞ BANKASI ARALIK AYI GÜNCEL GAYRİMENKUL LİSTESİ!
İstanbul / Esenyurt / Akevler: 225.000 TL 30 m2 (Brüt) ESENYURT FUTURE PARK SİTESİNDE DAİRE
Tekirdağ / Çerkezköy / Kızılpınar: 200.000 TL120 m2 (Brüt)
ÇERKEZKÖY PALMİYE KONUTLARINDA DAİRE (B2 BLOK 12BB)
Ordu / Ünye / Atatürk: 320.000 TL 150 m2 (Brüt)
Kırşehir / Kaman / Çiftlikli: 250.000 TL 127 m2 (Brüt)
Aydın / Söke / Yeni Cami: 270.000 TL 125 m2 (Brüt)