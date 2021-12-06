Asgari ücret ve AGİ'yle o maaşlarda da artış yaşanabilir! Asgari ücrete zamda çifte müjde! %30 ile 40 zam, vergisiz formülle maaşlar
Asgari ücrete zamda çifte müjde! Asgari ücret ve AGİ'yle o maaşlarda da artış yaşanabilir! %30-40-45 zam, vergisiz formülle tüm maaşlar... 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri geçen hafta başladı. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Aralık'ta AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret ile ilgili müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaların ardından gözler asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı.
Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi ve hemen toplantı sonrasında 2. ve 3. toplantı tarihleri duyuruldu. Bu hafta ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." diyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. İşverenlerin yüzde 34'ü 3.750 TL, işçilerin yüzde 37.1'i ise 4.000 TL talep etti. Yapılan açıklamaların hemen ardından 2. ve 3. toplantıda neler olacağı ve asgari ücretin ne kadar yükseleceği merak ediliyor.
İLK TOPLANTI YAPILDI
İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi ve işverenin asgari ücret beklentisine yönelik anketin sonuçlarını açıkladı.
İŞVERENLER 3750 TL, İŞÇİLER İSE 4000 TL İSTİYOR
Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi.
İşverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İşverenlerin yüzde 74.3'ü asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7'si ise 'hayır' yanıtını verdi.