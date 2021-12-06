Asgari ücret ve AGİ'yle o maaşlarda da artış yaşanabilir! Asgari ücrete zamda çifte müjde! %30 ile 40 zam, vergisiz formülle maaşlar

Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi ve hemen toplantı sonrasında 2. ve 3. toplantı tarihleri duyuruldu. Bu hafta ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." diyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. İşverenlerin yüzde 34'ü 3.750 TL, işçilerin yüzde 37.1'i ise 4.000 TL talep etti. Yapılan açıklamaların hemen ardından 2. ve 3. toplantıda neler olacağı ve asgari ücretin ne kadar yükseleceği merak ediliyor.