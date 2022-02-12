TOKİ'den 106 bin TL'ye daire! 120 ay vade fırsatı! Ayda 445, günde 14 TL ile 2+1 ev alın! Büyükşehirlerde ev almak isteyenler için son 5 gün!
Büyükşehirlerden, memleketinden ev sahibi olmak isteyenler amacıyla TOKİ kaçınılmaz bir fırsat sundu. TOKİ yaptığı son dakika duyurusunda 1+1, 2+1, 3+1 daireleri en düşüğü 106.828,12 TL'ye satışa koydu. Söz hususu konutlar Ankara, Bolu, Balıkesir, Bursa, Çorum, Çanakkale, Ağrı ve daha bir çok ilde bulunuyor. TOKİ üstelik vade miktarını da 120'ye çıkarttı. 106.828,12 TL'lik 2+1 daire amacıyla 53.414,06 TL peşinat isteniyor. Başlangıç bedeli ise sadece 445,12 TL! İşte il il TOKİ konut satışları...
12.02.2022 14:51
- Son Güncelleme: 12.02.2022 15:18
TOKİ konut satışları için başvurularda sona geliniyor. TOKİ Başkanlığı pek çok şehirde konut satışı için geçtiğimiz haftalarda ilan yayınladı. TOKİ 2022 Şubat döneminde kuralı satış yöntemi ile 1+1, 2+1, 3+1 daireleri çok ucuza satışa çıkardı. Kuralı konut satış listesinde yer alan şehirler arasında Marmara bölgesi de var doğu bölgesi de Akdeniz bölgesi de! Evinizi nereden almak istediğiniz size kalmış! İster Ankara'da, ister Ağrı'da isterseniz de Bolu ve ya Çanakkale'den alın. İşte il il TOKİ Şubat ayı satıştaki dairelerin özellikleri ve ödeme planı...