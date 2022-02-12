TOKİ’den 106 bin TL’ye daire! 120 ay vade fırsatı! Ayda 445, günde 14 TL ile 2+1 ev alın! Büyükşehirlerde ev almak isteyenler için son 5 gün!

TOKİ konut satışları için başvurularda sona geliniyor. TOKİ Başkanlığı pek çok şehirde konut satışı için geçtiğimiz haftalarda ilan yayınladı. TOKİ 2022 Şubat döneminde kuralı satış yöntemi ile 1+1, 2+1, 3+1 daireleri çok ucuza satışa çıkardı. Kuralı konut satış listesinde yer alan şehirler arasında Marmara bölgesi de var doğu bölgesi de Akdeniz bölgesi de! Evinizi nereden almak istediğiniz size kalmış! İster Ankara'da, ister Ağrı'da isterseniz de Bolu ve ya Çanakkale'den alın. İşte il il TOKİ Şubat ayı satıştaki dairelerin özellikleri ve ödeme planı...