SON DAKİKA EYT ! İlk bilgiler sızdı: Yaşa Takılan 950.000 kişiye geliyor! 2022 Meclis'te EYT çözüme kavuşacak mı? Kademeli emeklilik tablosu...
EYT son dakika haberler yasayı dört gözle bekleyenler doğrultusundan sık sık araştırılıyor. Emekli olabilmek amacıyla yaş şartına takılanlar, EYT yasasının çıkacağı tarihe odaklandı. Konuyla ilgili olarak yeni formüller masaya yatırılıyor ve hükümet doğrultusundan çalışmalar özveriyle takip ediliyor. Bu kapsamda 3 formül de gözden geçirilenler arasında bulunuyor. Masada olan formüllerde EYT'lilerin maaşlarının bütün kazançlar üzerinden üç ayrı devre amacıyla hesaplanarak teşhis edileceği belirtiliyor. 2000 senesi evvelsi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından ileri devre olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Peki, EYT son dakika çıkacak mı? EYT son hal nedir? Yaşa Takılanlar 1 saat evvel haberler var mı? EYT son dakika ilerleme bugün Meclis'te olacak mı?İşte bütün merak edilenler....
12.02.2022 14:01
- Son Güncelleme: 12.02.2022 14:01
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılına girdiğimiz ilk günlerden beri milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini sıklıkla almaya başladı. Bu doğrultuda da önümüzdeki dönemde EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği soruları akıllarda soru işareti olarak yerini koruyor. Bu gelişmelere bağlı olarak yeni formüller tek tek hesaplanıyor ve 5 formül üzerinde duruluyor. Peki, EYT son dakika çıkacak mı? EYT son durum nedir? Yaşa Takılanlar 1 saat önce gelişme var mı? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te olacak mı? Sorularıların cevapları haberimizde...