SON DAKİKA EYT ! İlk bilgiler sızdı: Yaşa Takılan 950.000 kişiye geliyor! 2022 Meclis’te EYT çözüme kavuşacak mı? Kademeli emeklilik tablosu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılına girdiğimiz ilk günlerden beri milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini sıklıkla almaya başladı. Bu doğrultuda da önümüzdeki dönemde EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği soruları akıllarda soru işareti olarak yerini koruyor. Bu gelişmelere bağlı olarak yeni formüller tek tek hesaplanıyor ve 5 formül üzerinde duruluyor. Peki, EYT son dakika çıkacak mı? EYT son durum nedir? Yaşa Takılanlar 1 saat önce gelişme var mı? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te olacak mı? Sorularıların cevapları haberimizde...