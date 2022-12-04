TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Zonguldak 1.650 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Merkez, Gökçebey...
TOKİ 250 bin konut kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Zonguldak için start verildi. 4-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşek kurada 1650 adet konutun hak sahipleri belli olacak. Bu konutlar, Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez, Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman ilçelerinde ijnşa edilecek. Peki, Zonguldak kura sonuçları açıklandı mı? İşte Zonguldak 1.650 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
TOKİ Zonguldak kura çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında aralık ayı için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 4 Aralık Pazar günü Zonguldak kura sonuçları belli olmaya başlayacak. İşteTOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Zonguldak 1.650 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
TOKİ KURA ÇEKİMİ ZONGULDAK VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 4 Aralık bugün Konya ve Zonguldak'ta çekiliş gerçekleşiyor
TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ HAKKINDA
8 ilçede toplamda 1650 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Zonguldak kura çekimi 4-5 Aralık tarihleri arasında çekilecek.
Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde olacak.
İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle: