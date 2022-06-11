Philip Morris, BAT, JTİ: Marlboro, Winston... SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? ÖTV zammı son dakika! ZAMLI sigara fiyat listesi!

Sigaraya 2 TL zam geldi mi? Sigara fiyatları ne oldu? Hangi sigara ne kadar, kaç TL zamlandı? soruları sabah saatlerinden itibaren sigara kullananlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV'nin artırılması sonucu Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara gruplarına zam etkisi olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar ÖTV artışının Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ve diğer sigaralara yansıyığ yansımadığını araştırıyor. İşte güncel 2022 ZAMLI sigara fiyatları...