TOKİ zili çaldı BAŞVURULAR BİTİYOR! 4.000’den daha az 3.187 TL’ye 105 m2 3+1 daire! 240 ay vadeyle satılıyor! Avucunda 50 bin TL’si olan peşinatla...

• Başvuru dönemi bitiminden sonra "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Başvuru toplanan projeler için kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

• Projelerin ihalesi yapılıp, bağımsız bölüm listesi ve şerefiyeli satış fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte, asil hak sahipleri için "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

• Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.