TOKİ zili çaldı BAŞVURULAR BİTİYOR! 4.000'den daha az 3.187 TL'ye 105 m2 3+1 daire! 240 ay vadeyle satılıyor! Avucunda 50 bin TL'si olan peşinatla...
250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar için uyarı geldi! Başvuru ekranı bu ayın sonunda kapanacak! 81 ilde 2+1, 3+1 konutlar inşa edilecek. 60- 70 bin peşinat ödeyen ev sahibi olacak! Ayrıca 240 ay vade ve günlük sigara parasına taksit ödeyerek de kolaylıkla borç kapatılabilecek. 2+1 daireler için 2 bin 280 lira taksit, 3+1 dairelerde ise 3.187 lira taksit ödeme planı yapılıyor. Yapılan açıklamada Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edileceği belirtildi. İşte detaylar!
TOKİ 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin başvuruları bu ayın sonunda almayı kesecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların 5 milyona ulaştığını söyledi. Kurum, arsa başvurularının da 10 Ekim'de başlayacağını hatırlatarak, "10 Ekim'de arsa başvurularımız başlayacak. 7 Kasım'a kadar sürecek. 2023'ün ilk çeyreğine kadar arsada ve konutta tüm kuraları bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşımız arsa veya konut hangisine müracaat ediyorsa eğer bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz. İnşallah söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 2 yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz" diye konuştu. İşte konut başvuruları hakkında tüm merak edilenler!
TOKİ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekim'de sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28.10.2022 tarihinde sona erecek.
TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)'' denildi.
Başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. İşte başvuru detayları:
Başvurular; 6 kategoride kabul edilecek;
1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"
2. Kategori olan "Gazi (Kıbrıs,Kore) Vatandaşlarımız"
3. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
4. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"
5. Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"
6. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"
• Başvuru dönemi bitiminden sonra "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Başvuru toplanan projeler için kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
• Projelerin ihalesi yapılıp, bağımsız bölüm listesi ve şerefiyeli satış fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte, asil hak sahipleri için "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.