TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI LİSTESİ! Yozgat (2+1 3+1) 1.882 konut TOKİ kura İSİM listesi! Merkez, Sorgun, Oluközü, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek...

TOKİ Yozgat'ta inşa edeceği 1.882 konut için kura çekimi yapacak. 20 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek. Merkez, Sorgun, Oluközü, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek ilçelerinde yaşayan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Yozgat (2+1 3+1) 1.882 konut TOKİ kura İSİM listesi!