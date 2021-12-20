TOKİ yine yaptı yapacağını 2+1 3+1 daireler sudan ucuz! Kiradan ucuz taksit ödeyin! Yüzde 10 peşinat ve ayda 1.060 TL’ye...

Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! TOKİ'nin yeni ilanları vatandaşlara ilaç gibi gelecek. 250 bin TL'den daha ucuza ev sahibi olmak mümkün. Nasıl mı? TOKİ'nin yeni ilanına göre Yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen miktarlarda peşinat ödeyenler kredi çekmeden 180 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Kuralı satış yöntemi ile yapılacak bu konutlar için ayda 1.060 TL gibi bir taksit isteniyor.