TOKİ yine yaptı yapacağını 2+1 3+1 daireler sudan ucuz! Kiradan ucuz taksit ödeyin! Yüzde 10 peşinat ve ayda 1.060 TL'ye...
2+1 ve 3+1 konutları 180 ay vade ile satışa çıktı. 2022 yılına evsiz girmek istemeyenler elini çabuk tutsun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir ilan yayınladı. Hem büyük, hem sağlam, hem de ucuza ev almanın zor olduğu şu günlerde vatandaşlar TOKİ tarafından satışa çıkarılan daireleri yakından takip ediyor. Yeni ilana göre alt gelir grubu için yapılan konut projesinde 2+1 19 adet konut satışa çıkarıldı. 238 bin TL'den başlayan konutların fiyatları 270 Bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte detaylı bilgiler...
Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! TOKİ'nin yeni ilanları vatandaşlara ilaç gibi gelecek. 250 bin TL'den daha ucuza ev sahibi olmak mümkün. Nasıl mı? TOKİ'nin yeni ilanına göre Yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen miktarlarda peşinat ödeyenler kredi çekmeden 180 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Kuralı satış yöntemi ile yapılacak bu konutlar için ayda 1.060 TL gibi bir taksit isteniyor.
180 AY VADE İLE KONUT SATIŞI!
TOKİ tarafından vatandaşlara sunulan imkanlara yenisi eklendi. Yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişen miktarlarda peşinatla 180 ay vadeli ev alma şansı sunuluyor. Her ay kira öder gibi ödeme yapan vatandaşlar evlerini satın alabiliyor.
MANAVGAT'TA 2+1 KONUTLARI SATIŞA ÇIKARDI
TOKİ Anktalya'nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde alt gelir grubu için yapılan konut projesinde 2+1 19 adet konut satışa çıkardı. Kuralı satış yöntemi ile verilecek bu konutların fiyatları 238 bin - 270 bin TL arasında.