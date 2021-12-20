Memurun zammı öne çekiliyor! Emekliler için ise kademeli artış masada

Bir diğer formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor. Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.