17.7 milyon emekli ve memura ek zam! Ve düğmeye basıldı! %40 artış, seyyanen zam ve enflasyon farkıyla maaşlara zam yolda gözüküyor!
Ve düğmeye basıldı! 17.7 milyon emekli ve memura ek zam yolda gözüküyor! %40 artış, seyyanen zam ve enflasyon farkıyla maaşlar artacak. Emekli, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak olan zam tutarının belli olmasını bekliyor. Bugün bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarındaki ek zam konusu da görüşülecek. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri maaşlarında iyileştirme yaşatacak taleplerini teker teker sunuyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken elbette bu süreçte yeni hesaplamalar ve zam formülleri de konuşuluyor. Alınacak kararın ne olacağı ise vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.
21.12.2021 15:44
- Son Güncelleme: 21.12.2021 15:44
Milyonlarca emekli ve memur, asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 zammın ardından maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Asgari ücretin 4.250 TL olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına ek artış gündeme geldi. Bugün bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış olacak. Hükümet merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek. Emekli, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak zam tutarına çevrildi. Bu süreçte de emekli, memur ve memur emeklileri de maaşlarını iyileştirecek önerilerini iletiyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları 3 Ocak'ta netlik kazanmış olacak.