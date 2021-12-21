17.7 milyon emekli ve memura ek zam! Ve düğmeye basıldı! %40 artış, seyyanen zam ve enflasyon farkıyla maaşlara zam yolda gözüküyor!

Milyonlarca emekli ve memur, asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 zammın ardından maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Asgari ücretin 4.250 TL olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına ek artış gündeme geldi. Bugün bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış olacak. Hükümet merakla beklenen ek zam oranını belirleyecek. Emekli, memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak zam tutarına çevrildi. Bu süreçte de emekli, memur ve memur emeklileri de maaşlarını iyileştirecek önerilerini iletiyor. Tüm merak edilen soruların yanıtları 3 Ocak'ta netlik kazanmış olacak.