Bunu yapanın maaşı şak diye kesiliyor; SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim süreci başlatmıştır. Bu süreçte, haksız yere emekli maaşı alan kişiler tespit edilerek, usulsüz ödemeler kesilmekte ve faiziyle birlikte geri alınmaktadır.
SGK, teknolojik altyapısını güçlendirerek, hatalı ödemeleri hızlı bir şekilde tespit etmektedir. Bu kapsamda, çifte maaş alan emekliler ve hatalı bildirimlerle fazla maaş alan kişiler öncelikli olarak denetlenmektedir.
Usulsüzlük tespit edilen durumlarda, ilgili kişilerin maaşları kesilmekte ve fazla alınan tutar faiziyle birlikte geri istenmektedir. Ayrıca, bilinçli olarak yapılan usulsüzlüklerde yasal işlem başlatılmaktadır.
SGK, emekli maaşlarını denetlemek için yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, şüpheli durumları otomatik olarak tespit ederek müfettişlerin incelemesine sunmaktadır. Bu sayede, denetim süreçleri daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmektedir.
SGK, vatandaşları usulsüz maaş alımı konusunda dikkatli olmaya ve doğru beyanlarda bulunmaya çağırmaktadır. Usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda, ilgili kişilerin emekli maaşları kesilecek ve fazla alınan tutar faiziyle birlikte geri istenecektir.
SGK, haksız yere maaş alan kişilere yönelik denetimleri sıkılaştırarak, sahte boşanma gibi hileli durumlar nedeniyle alınan dul ve yetim maaşlarını iptal ediyor. Bu tür usulsüz ödemeler, faiziyle birlikte geri alınıyor.
Kasti zarar veren kişilere yönelik yapılan ödemeler kesiliyor, ve hatalı hesaplamalar sonucu yapılan yanlış ödemelerde ise daha esnek bir yaklaşım benimseniyor.
Yeni denetim süreci, emekli maaşlarının usulsüz şekilde alınmasının önüne geçerek, haksız kazanç sağlayan kişilere sert yaptırımlar uygulanmasını sağlıyor. Bu adım, maaş ödemelerinin sürdürülebilirliğini ve adil bir dağılımı hedefliyor.
Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi
Derleme: Takvim.com.tr