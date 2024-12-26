Bunu yapanın maaşı şak diye kesiliyor; SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim süreci başlatmıştır. Bu süreçte, haksız yere emekli maaşı alan kişiler tespit edilerek, usulsüz ödemeler kesilmekte ve faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

Denetim Süreci ve Uygulanan Yaptırımlar SGK, teknolojik altyapısını güçlendirerek, hatalı ödemeleri hızlı bir şekilde tespit etmektedir. Bu kapsamda, çifte maaş alan emekliler ve hatalı bildirimlerle fazla maaş alan kişiler öncelikli olarak denetlenmektedir.

Usulsüzlük tespit edilen durumlarda, ilgili kişilerin maaşları kesilmekte ve fazla alınan tutar faiziyle birlikte geri istenmektedir. Ayrıca, bilinçli olarak yapılan usulsüzlüklerde yasal işlem başlatılmaktadır.

Yapay Zeka Destekli Denetim Sistemi SGK, emekli maaşlarını denetlemek için yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, şüpheli durumları otomatik olarak tespit ederek müfettişlerin incelemesine sunmaktadır. Bu sayede, denetim süreçleri daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmektedir.