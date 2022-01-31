TOKİ ucuz konutta çığır açtı! 40 ilde 274 ev iş yeri kampanyası başladı! İstanbul, Ankara, Bursa'da 2+1, 3+1 daireler 120 ay vadeyle satışta!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2022 yılında da ucuza ev sahibi yapmaya devam ediyor. Uygun fiyatakonut sahibi olmak isteyenler TOKİ kampanyalarını takip ediyor. Son olarak yayınlanan duyuruda, 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Müşteriler konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ 129 konut, 145 iş yeri açık artırma ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2022 Şubat ayı TOKİ uygun fiyatlı daireler ve iş yerleri fiyat listesi!
31.01.2022 13:25
- Son Güncelleme: 31.01.2022 13:25
TOKİ kampanyaları son sürat devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak.Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. İşte 2022 Şubat ayı TOKİ kampanyaları!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.