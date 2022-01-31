TOKİ ucuz konutta çığır açtı! 40 ilde 274 ev iş yeri kampanyası başladı! İstanbul, Ankara, Bursa’da 2+1, 3+1 daireler 120 ay vadeyle satışta!

TOKİ kampanyaları son sürat devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak.Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. İşte 2022 Şubat ayı TOKİ kampanyaları!