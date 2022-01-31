Bankada parası olana neşesini bulduracak teklif! Ana paraya ek 132.22 TL getiri sağlayacak! 32 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
Vadeli TL mevduat hesapları son dönemin en yüksek faiz oranları ile vatandaşların birikimlerini değerlendirmeye devam ediyor. Yüksek faiz getirisi ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenler ayrıca avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanabilir. TCMB ise Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat hesaplarına yönelik Ocak ayı toplantısı sonrasında kritik mesajlar verdi. Ters dolarizasyon etkisinin izlendiği ifade edildi. Peki bankaların en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar? İşte mevduat faizlerinde son durum...
31.01.2022 12:23
- Son Güncelleme: 31.01.2022 12:23
Anadolu Bank Renkli Hesap
Anadolu Bank %21'e varan Renkli Hesap hoş geldin faizi ile birikimlerini TL üzerinden en yüksek faiz oranı ile değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunuyor.
Şubeye kadar girmek zorunda kalmadan kolayca hesap açabilir ve 90 gün boyunca en yüksek faiz getirisinden yararlanabilirsiniz.
Denizbank MobilDeniz Yüksek Hoş Geldin Faizi
Denizbank, MobilDeniz üzerinden banka müşterisi olmayı tercih edenlere özel %20 hoş geldin faizi ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip oranlar sağlamaya devam ediyor.
Hoş geldin faizi avantajlarından yararlanarak, 10.000 TL için 32 günlük vadede 167 TL net kazanç elde edilmektedir.