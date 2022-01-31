6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK'lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu. Çalıştığı dönemde emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların beklentilerinden birisi de yüksek emekli maaş oluyor. Bazı püf noktalara dikkat ederek ileride yüksek emekli maaşı almak mümkün. Bu konuda akıllara gelen sorulardan birisi de "Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında neler yapılmalıdır?" sorusu oluyor. Ayrıca son 7 yıl büyük önem arz ediyor. Çalışanlar için son 7 yılda prim ödemesiyle birlikte ödenen sigortalılık statüsü de son derece önemli. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artmaktadır.