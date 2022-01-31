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6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK'lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

Binlerce iş kolunda alın teri döken vatandaşlar emeklilikte yüksek maaş almanın formüllerini merak ediyor. Ancak bunun için çalışılan dönemde bazı koşullara uyulması gerekiyor. Yüksek maaş almanın temeli çalışırken atılıyor. SSK'lı çalışanların emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. İlk olarak yüksek prim yatırmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. İşte bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr
31.01.2022 13:28 - Son Güncelleme: 31.01.2022 13:28
6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK’lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK'lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu. Çalıştığı dönemde emekli olmanın hayalini kuran vatandaşların beklentilerinden birisi de yüksek emekli maaş oluyor. Bazı püf noktalara dikkat ederek ileride yüksek emekli maaşı almak mümkün. Bu konuda akıllara gelen sorulardan birisi de "Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında neler yapılmalıdır?" sorusu oluyor. Ayrıca son 7 yıl büyük önem arz ediyor. Çalışanlar için son 7 yılda prim ödemesiyle birlikte ödenen sigortalılık statüsü de son derece önemli. İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artmaktadır.

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6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK’lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

YÜKSEK MAAŞ İÇİN NE YAPILMALI?

Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.

6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK’lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var.

6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK’lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

Birincisi yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor.

6 hatta 7.5 kat daha artabilir! SSK’lı milyonlarca çalışana işte böyle yüksek maaş bağlanacak! Şartlar belli oldu

Yüksek emekli aylığı için primi yüksek tutma dışında ne yapmak gerekiyor?

Yüksek kazanç üzerinden prim gerek. Bunun ücret bordrosunda tam olarak yatırılması gerek. İkramiye, prim, kira yardımı ödemeleri de brüt kazanca eklenmeli.

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