TOKİ TUZLA EMEKLİ, GENÇ kontenjan kura sonuçları isim listesi PDF! TOKİ genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kazananlar...

TOKİ Tuzla emekli, genç, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) başvurusu kabul edilenler, kura sonuçları isim listeleri gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Megakent İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler dört gözle kura sonuçlarını bekliyor. İsim listeleri noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan kura çekimi sırasında tek tek belli oluyor. Vatandaşlar isimlerinin kurada çıkıp çıkmadığını sorgulama yapabilir. Peki TOKİ Tuzla 1+1, 2+1, 3+1 genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte isim listesi sorgulama ekranı.