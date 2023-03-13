TOKİ TUZLA ÇEKİLİŞE HAK KAZANANLAR LİSTESİ 2023! toki.gov.tr Tuzla başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler tablosu! 2+1 3+1 20.920 konut isim listesi 2023!
TOKİ tuzla kurası hakkında aramalar hız kazandı. İlk Evim İstanbul çekilişi için tarihler belli oldu. Bakanlık tarafından paylaşılan tarihlere göre bu hafta TOKİ kura çekimi start veriyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuralarda ilçe ilçe takvim belli oldu. İlk olarak Tuzla ilçesi için hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ tuzla çekilişine hak kazananlar listesi açıklandı mı? Tuzla başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayınlandı mı? İşte son durum...
İstanbul Tuzla'da TOKİ heyecanı yeniden başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ İlk Evim'de İstanbul kura çekilişleri için tarihler netleşti. Peki, toki.gov.tr Tuzla başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi yayınlandı mı? İşte detaylar...
SON DAKİKA: İLK EVİM'DE 250 BİN KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL İLE SON BULUYOR!
İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.
İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.
Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.
İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle: