16 günlük maaş farkı ile 2.933 TL eklenecek! EYT'lilere %5 EK ÖDEME + 8 bin 433 TL MAAŞ! Nisan kazancı tablo tablo hesaplandı!

EYT'lilerin maaşları hakkında aramalar hız kazandı. 1 Nisan'dan itibaren hesaplama yapılırken, işlemi tamamlanan SSK'lılar 17'sinden itibaren fark ödemesiyle birlikte peşin ek ödemeli maaşını hesabında görecek. Aynı zamanda ikramiye ve promosyon imkanı da eklenecek. Böylelikle Nisan ayına EYT'liler oldukça kazançlı bir şekilde başlayacak. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte tüm detaylar haberimizde!