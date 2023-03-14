16 günlük maaş farkı ile 2.933 TL eklenecek! EYT'lilere %5 EK ÖDEME + 8 bin 433 TL MAAŞ! Nisan kazancı tablo tablo hesaplandı!
EYT maaş hesaplaması gündemde sıklıkla araştırılıyor. 31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak. Peki, EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte ek ödemelerle birlikte kazanç tablosu haberimizde!
EYT'lilerin maaşları hakkında aramalar hız kazandı. 1 Nisan'dan itibaren hesaplama yapılırken, işlemi tamamlanan SSK'lılar 17'sinden itibaren fark ödemesiyle birlikte peşin ek ödemeli maaşını hesabında görecek. Aynı zamanda ikramiye ve promosyon imkanı da eklenecek. Böylelikle Nisan ayına EYT'liler oldukça kazançlı bir şekilde başlayacak. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte tüm detaylar haberimizde!
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığı için başvurularını birbiri ardına yapıyor. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 8 günlük süre geride bırakılırken, aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin pek çok detay merak konusu oldu. İşte bu soruların yanıtları...
SSK ve Bağ-Kur'luların ilk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak.
Aylık bağlama işlemleri tamamlanan SSK'lıların emekli aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26'ncı günleri arasındaki 10 günde ödenecek.