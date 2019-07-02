Yıllık izin yapacaklar dikkat! İşte yıllık izin süresini artırma formülü...

Yaz aylarıyla birlikte çalışanların gündemine yıllık izinler oturdu. Bu konuda pek çok soru geliyor. Genel olarak herkesin yıllık izin kullanma hakkı var. İzin süresi ise kıdeme göre değişiyor. İzinlerin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenildiği kadar bölünmesi de mümkün oluyor.