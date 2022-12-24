TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Trabzon 2 bin 550 konut TOKİ kura ekranı ve ASIL- YEDEK talihliler! Araklı, Düzköy, Maçka, Merkez, Vakfıkebir...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'un Sürmene, Araklı, Merkez, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Arsin, Maçka, Akçaabat, Of, Vakfıkebir ilçelerinde toplam 2 bin 550 konut inşa edilecek. Kura çekimini canlı yayında izlemek isteyenler ve kura sonuçlarına göre isim listesini görüntülemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Trabzon 2 bin 550 konut TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı?