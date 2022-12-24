Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! A101 yılbaşı müjdesini patlattı! 400 TL alışveriş detayı! 36 TL’ye düştü! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler, giyimde dev indirim kampanyası başladı. Ayrıca 23 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli 400 TL'lik alışverişe 40 TL değerinde bakiye aktarılacağı müjdelendi. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte tüm zincir marketler de büyük kampanyalar yapmaya başladı. A101 marketlerinde de başlatılan kampanya kapsamında onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. İşte A101 güncel kampanyalar ve yeni aktüel ürünler kataloğu listesi...