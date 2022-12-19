TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova, Yeşilyurt...

TOKİ Tokat'ta inşa edeceği 1.500 konut için kura çekimi yapacak. 19 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek. Merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova, Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Tokat (2+1 3+1) 1.500 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!