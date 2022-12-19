En az 4 yıllık eğitim görenlere 300 TL yardım! Ailelere yılbaşı müjdesi paralar hesaplara yatıyor! Geri ödemesiz, karşılıksız her ay...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Sosyal Yardımlardan Faydalanan Çocuklarımız ve Gençlerimize Eğitim-Meslek Edindirme- Kültür-Spor Başarı Teşvik Programı"na ilişkin tüm detaylar açıklandı.
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık ödeme yapılacak. Yılbaşına az bir süre kala milyonlarca kişiye müjde duyuruldu. "Başarı Teşvik Programı" detaylarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz" dedi. İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirtti.
İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların başarılarının teşvikiyle yoksulluğun nesilden nesle geçişinde en önemli zincir olan çocukların destekleneceğini ve aileleriyle bu zinciri kırmalarının sağlanacağını vurgulayan Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu.
İşte verilecek destekler...
İŞE GİREN MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA DESTEK
Yanık programla yurt içinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarından, eğitim öğretim döneminde sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlayacaklarını bildirdi.