TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Canlı yayın

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.