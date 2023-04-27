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Haberler Ekonomi TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Canlı yayın

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Canlı yayın

TOKİ Tekirdağ kura çekimi 27 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Sarayilk ilçelerinde yapılacak arsa çekilişlerinde kazanların isimleri merak ediliyor. İşte Tekirdağ TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın ekranı! TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi!

27.04.2023 10:00 - Son Güncelleme: 27.04.2023 10:00
TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Marmara Ereğlisi...

TOKİ Yalova arsa kura çekimi 27 Nisan 2023 tarihinde noter huzurunda canlı gerçekleştirilecek. Kura sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 27 Nisan 2023 TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı yayın izleme ekranı! TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Marmara Ereğlisi...

27 NİSAN TOKİ TEKİRDAĞ ARSA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Tekirdağ kura çekimi 27 Nisan 2023 saat 10:00'da yapılacak. Çekiliş TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Marmara Ereğlisi...

Kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

👉TOKİ TEKİRDAĞ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

👉TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Marmara Ereğlisi...

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Marmara Ereğlisi...

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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