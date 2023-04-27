TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Canlı yayın
TOKİ Tekirdağ kura çekimi 27 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Sarayilk ilçelerinde yapılacak arsa çekilişlerinde kazanların isimleri merak ediliyor. İşte Tekirdağ TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın ekranı! TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi!
TOKİ Yalova arsa kura çekimi 27 Nisan 2023 tarihinde noter huzurunda canlı gerçekleştirilecek. Kura sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 27 Nisan 2023 TOKİ Tekirdağ arsa kura çekimi canlı yayın izleme ekranı! TOKİ Tekirdağ arsa kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Tekirdağ müstakil arsa kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ.
Kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
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TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.