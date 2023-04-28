Netten brüte çift haneli rakam netleşiyor! ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI! %47 ek zamla 12.500 TL maaş hesaplandı! Sosyal yardım, Staj parası, GSS, sigorta primleri...
Mayıs ayına az bir zaman kala gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar seçimden önce ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırırken yeni hesaplamalar geldi. Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!
28.04.2023 08:40 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:41
Çalışan çalışmayan milyonları ilgilendiren asgari ücret için ara zam gündeme geliyor. Temmuz ücretlerine yansıtılması beklenen ara zamda enflasyon oranları dikkate alınırken, refah payı da yansıtılacak. Uzmanlar tarafından yüzde 20-25-30-35-40-47 oranlarında artış hesabı yapıldı. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? 2023 zamlı NETTEN BRÜTE asgari ücret kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri alanları da yakından ilgilendiren ara zamda enflasyon belirleyici olacak.