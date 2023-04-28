72 ay ödemesiz, 2.084 TL düşük taksitlerle! Evlilik kredisi şartları netleşiyor! Faizsiz 150 bin TL nakit verilecek! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır 2023?

Yeni evlenecek çiftler için kredi müjdesi büyük bir merakla araştırılıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerine yer vermişti. Başvuru yapacak kişiler tarihleri ve şartları merak edip araştırıyor. Peki, evlilik kredisi şartları nedir? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!